Beyoncé verbiedt foto's op herdenking: ‘Belediging voor de familie Bryant’

video Bill Cosby neemt het op voor Harvey Weinstein: ‘Hij heeft geen eerlijk proces gehad’

9:11 Harvey Weinstein staat er niet helemaal alleen voor nu hij schuldig is bevonden aan twee van de vijf aanklachten die tegen hem liepen. Bill Cosby, die momenteel in de gevangenis verblijft nadat hij zelf veroordeeld werd vanwege seksueel misbruik, spreekt zich via Instagram uit tegen de uitspraak die Weinstein ten deel viel.