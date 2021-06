‘Bezige bij’ Monica Geuze: ‘Gewoon accepteren dat je chronisch moe bent’

In Like Monica, dat vorig jaar op Videoland verscheen, kwamen de camera's nog dichterbij dan in haar vlogs. Haar fans zagen onder meer hoe Lars Veldwijk - Geuzes ex en de vader van haar bijna 3-jarige dochtertje Zara-Lizzy - verhuisde naar Korea voor zijn voetbalcarrière. Een besluit waar Geuze het erg moeilijk mee had en mede daardoor niet altijd haar beste zelf was.