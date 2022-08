Bezoekers staan vast op parkeerterrein Lowlands: 'Stond er al sinds 11.30 uur vanmorgen’

Duizenden bezoekers van Lowlands hadden vandaag grote moeite om het parkeerterrein van het festival te verlaten. Sommige bezoekers stonden al uren in de file, onder wie Edwin Vossen uit Breda: ,,We waren even na 11.30 in de auto gestapt en waren maar 200 meter verplaatst in een paar uur tijd, het was vrij chaotisch.”

De files van de grote uittocht begonnen zich rond 09.30 uur te vormen. Flinke rijen auto’s bewogen zich voort op de N306 in beide richtingen. Hierdoor liep volgens de ANWB de vertraging richting Harderwijk en Kampen op tot drie kwartier.

Op het parkeerterrein stonden verschillende watertappunten, maar gedurende het wachten raakten de watertanks leeg. Vossen: ,,Er waren twee waterpunten op het parkeerterrein en die waren alle twee leeg. Er was geen communicatie over waar we wel water konden halen, ook niet op de social media van Lowlands. We stonden vast, zonder te overdrijven was dit een crisis. Ik probeer neutraal te kijken, maar het was gewoon slecht geregeld.”

Agressief

Vossen is regelmatig op andere festivals geweest en ook op Lowlands. ,,Het vertrek is nog nooit zo stroef gegaan als dit jaar. Misschien komt het door corona of door werkzaamheden op de weg.”

Een bezoeker die anoniem wil blijven geeft aan 2,5 uur in de file gestaan te hebben voor hij eindelijk door kon rijden. ,,We stonden op een groot parkeerveld onder zonnepanelen waar Lowlands nogal veel over gecommuniceerd heeft, maar deze vakken lagen achteraan op het veld. We hebben van vrienden die ook in de file staan gehoord dat mensen agressief werden en de afzethekken bij de Kiss and Ride aan de kant gooiden om het terrein af te kunnen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Lowlands (@lowlands_fest) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Moeizaam

Volgens de organisatie komt het verkeer moeizaam op gang doordat veel mensen tegelijkertijd van het festivalterrein willen vertrekken terwijl de doorstroomcapaciteit van het lokale wegennet hier niet op bestand is.

Bente Bollman, woordvoerder van het festival ontkent dat het dit jaar erg lang duurde voordat bezoekers weg waren: ,,In heel korte tijd wilden tienduizenden mensen vertrekken. Daar was het wegennet niet op berekend omdat de toegangsweg een tweebaansweg is. Wij vonden de uittocht niet langer duren dan andere jaren. Als je verderop op het parkeerterrein stond, sta je langer te wachten dat is algemeen bekend. Wij melden altijd van tevoren aan mensen dat gespreid moeten vertrekken vanwege de capaciteit van het wegennet.”

Pas na 16.00 was de meeste overlast voor weggebruikers uiteindelijk voorbij. De gemeente Dronten is ‘meer dan tevreden’ over het verloop van de 28e editie van Lowlands. ,,De sfeer was bijzonder goed, er waren weinig incidenten en aanhoudingen, wat wil je als burgemeester dan nog meer?”, aldus burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten. Hulpverleners en veiligheidspersoneel spreken van een veilig verlopen evenement met minimale incidenten. Er zijn twee mensen aangehouden vanwege mogelijke verduistering van consumptiemunten.

Bekijk hier de beelden die wij zaterdag maakten van Lowlands: