Bianca Krijgsman: Filmversie De Luizenmoeder zou best kunnen

Hoewel Diederik Ebbinge heeft aangegeven wel te willen stoppen met De Luizenmoeder, is Bianca Krijgsman er nog helemaal niet klaar mee. De actrice, die in de populaire tv-serie te zien is als fanatieke hulpmoeder Nancy, heeft zelfs wel oren naar een film.

,,Ilse zou volgens mij graag nog een film maken. En ik vind alles leuk met die mensen”, zegt Krijgsman over bedenker en actrice Ilse Warringa (Juf Ank) in de Telegraaf. Volgens Krijgsman is de beslissing van Ebbinge, die te zien is als schoolhoofd Anton, niet zo definitief als het lijkt. ,,Wij weten eigenlijk van niks. Hij heeft dat gezegd, maar ik denk dat als hij eerst iets anders doet, daarna misschien wel weer zin heeft.”

De actrice is zelf niet betrokken bij de productie van De Luizenmoeder, maar vindt dat geen probleem. ,,Ik vind het heerlijk als ze zeggen: hier is je tekst, ga het maar doen. Bij De Luizenmoeder ben ik heel makkelijk op de set, ik doe alles wat iedereen zegt. Ik ga ook niet in discussie, ik vind alles goed", vertelt ze over de show waarvan momenteel het tweede seizoen wordt uitgezonden op NPO 3. ,,Als ik maar te eten krijg.”

Diederik Ebbinge vertelde onlangs aan de Volkskrant dat hij er na het lopende seizoen twee mee stopt. ,,Omdat ik het succes niet wil uitmelken en graag stop op het hoogtepunt”, zei de acteur over zijn beslissing. ,,Van legendarische series als Fawlty Towers en The Office zijn ook maar twee seizoenen gemaakt.” Ebbinge ziet het meest op tegen het continu verkleden. ,,Om nog een keer drie maanden met een snor en een permanentje rond te gaan lopen, daar heb ik gewoon geen zin meer in.” Hij vindt het dan ook wel prima zo.