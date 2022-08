Bibi Breijman durfde niet naar buiten na affaire Waylon: ‘Bang dat er foto’s werden gemaakt’

Met videoBibi Breijman (31) durfde niet meer naar buiten nadat publiekelijk bekend werd dat haar partner Waylon haar had bedrogen. Dat zegt de vlogger vandaag in een video op YouTube, waarin ze bijzonder openhartig is over die roerige periode. ,,Je denkt bij alles: ze gaan een foto van me maken en doorsturen naar een juicechannel.”

In juni, amper een maand nadat Breijman was bevallen van zoontje Chester, deden geruchten de ronde dat Waylon was vreemdgegaan. De zanger besloot het boetekleed aan te trekken en gaf toe dat de verhalen over hem juist waren. ‘Wat ik heb gedaan is onvergeeflijk en ik verwacht dus ook niet dat Bibi me zomaar vergeeft. Ik wil een betere vader zijn dan dat ik een vriend ben geweest. Ik hou het allermeeste van mijn gezin en juist dat heb ik verkloot’, schreef Waylon onder meer.

In de weken daarop bleef het redelijk stil vanuit kamp Bibi. Ze liet niets los over haar relatie, maar deelde zo nu en dan foto’s van haar kinderen. Waylon vertelde nog wel voor de camera van RTL Boulevard dat de twee het samen zouden oplossen en dat er een vakantie op de planning stond.

Bibi besloot vandaag de stilte te doorbreken en een openhartige video op YouTube te delen, waarin ze terugblikt op de afgelopen periode. Niet om zich te verantwoorden voor de keuzes die ze heeft gemaakt, maar om het taboe rondom vreemdgaan te doorbreken. ,,Ik wil toch een en ander bespreekbaar maken. En bovenal gewoon zeggen hoe ik me heb gevoeld. Ik deel natuurlijk altijd alles, dus dan is het ook heel raar dat als er iets kuts gebeurt, je je smoel houdt.”

In shock

De vlogger steekt van wal en stelt dat ze aanvankelijk in shock was toen haar ter oren kwam dat Waylon haar had bedrogen. Ze ‘pleurde hem het huis uit’, maar realiseerde zich daarna dat haar vragen daardoor alsnog niet werden beantwoord én dat haar verdriet er niet minder om werd. ,,Ik merkte ook: met woede kwam ik ook niet verder”, legt Bibi uit. Dat resulteerde erin dat haar borstvoeding ermee stopte en bovendien was ze ook nog hulpbehoevend omdat ze een heftige bevalling achter de rug had en in een rolstoel zat. ,,En toen kwam dit, dus ik was zo verdrietig en boos, teleurgesteld, gebroken en in shock.”

Door alle negativiteit van buitenaf en de haatreacties die ze ontving, koos Bibi ervoor zich terug te trekken. Niet alleen op sociale media, maar ook in het echte leven. ,,Dat heeft ertoe geleid dat ik niet naar buiten durfde. Je denkt bij alles: o, ze gaan een foto van me maken en doorsturen naar een juicechannel. O, ze gaan een foto van me maken en weer een roddel verzinnen of weer iets lelijks over me posten.”

Bibi kwam uiteindelijk op een pijnlijke manier tot het besef dat er iets moest veranderen. Dat gebeurde tijdens het aankleden van haar zoontje Chester. ,,Hij paste niks meer, hij was overal uitgegroeid. Dat was een bevestiging van wat er was gebeurd. Die kleertjes waren bedoeld om leuke dingen te doen en erop uit te gaan. Toen dacht ik echt: wauw, deze hele maand heeft me leeggezogen aan negativiteit en gekwetst zijn.”

Het maakte dat Bibi zich een ‘heel slechte moeder voelde’. ,,Omdat ik voor mijn gevoel niet helemaal toegewijd was aan die kleine lieverd, die het zo verdiende”, aldus Bibi, die vervolgens haar tranen niet kan bedwingen.

Haatdragend

Ondanks dat Bibi enorm boos was op ‘haar vent’ Waylon, bracht de haat van buitenaf ze uiteindelijk wel dichter bij elkaar. Een dubbel gevoel, zo stelt Bibi, maar: ,,Je wil ook beschermen wat je hebt.”



Ze sluit haar video af met een duidelijke boodschap. ,,Ik heb zelf voor deze man gekozen. Ik weet ook dat het een aparte is, dat weet iedereen. Ik heb voor deze man gekozen als de vader van mijn kinderen en daar sta ik nog steeds heel erg achter. En het is aan niemand om daarover te oordelen behalve mij, want hij heeft mij het geflikt.”

