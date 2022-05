Bibi Breijman en Waylon verwelkomen zoontje Chester: ‘Daar ben je dan’

De 30-jarige Breijman laat met een aantal foto’s zien hoe de bevalling eraan toeging. Zo is de vlogster etend te zien bij een bevallingsbad, maar is er ook een foto waarop ze bedekt door een aantal dekens op de grond ligt. ‘Deze week was magisch’, blikt de brunette terug. ‘Chester heeft plaats gemaakt voor nog meer vlinders in m’n buik.’

Ook Waylon (42) maakt het nieuws bekend aan zijn volgers. Bij een foto waarop Bibi met het mannetje in haar handen staat, schrijft de zanger: ‘Daar ben je dan! Er wordt eindeloos van je gehouden kleine man...’

De zwangerschap van Bibi verliep niet geheel vlekkeloos. Breijman had last van ‘hyperemesis gravidarum’, ook wel zwangerschapsbraken genoemd. In oktober werd ze zelfs opgenomen in het ziekenhuis vanwege de heftige klachten. Breijman had tijdens haar eerste zwangerschap ook last van zwangerschapsbraken. Ze vertelde daar eerder al over dat ze vijf maanden lang heeft overgegeven en zich vreselijk beroerd voelde.

Tweede spruit

Bibi en Waylon maakten in oktober bekend dat er een tweede spruit op komst was. ‘Met jou wil ik een elftal’, schreef Breijman bij een reeks foto’s waarbij ze zichzelf op foto’s van zwangere vrouwen heeft gefotoshopt. Ook Waylon deelde het blije nieuws. ‘Episode 3… Ik ben alleen maar trots. Vooral op mijn lieve, sterke Bibi.’

Bibi en Waylon leerden elkaar in 2017 kennen tijdens de opnames van It Takes Two, waarna de vonk al gauw oversloeg. Op 24 november 2018 werd hun liefde bekroond met een dochter, genaamd Teddy. Waylon heeft ook nog een zoon Dylan (18), uit een eerdere relatie.

