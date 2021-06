Bibi Breijman gaat lockdown best missen: ‘Als verliefde puber versmolten met Waylon’

Bibi Breijman verliest familielid na shoot Perfecte Plaatje: ‘Negen tumoren in z’n hoofd’

22 december Youtuber Bibi Breijman (29) is in diepe rouw na het plotselinge verlies van Rhody, de partner van haar oma. Slechts enkele weken geleden beleefde het stel een bijzondere dag, toen Bibi haar oma Asta (80) fotografeerde voor Het perfecte plaatje. ‘Nog geen week later bleek dat hij negen tumoren in zijn hoofd had zitten’, schrijft ze op Instagram.