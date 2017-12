Bibi Breijman geeft huilend toe: 'Ik ben de weg kwijt'

videoHet gaat even niet goed met vlogster Bibi Breijman. Ze kampt met een burn-out en zit er helemaal doorheen, zo vertelt ze in openhartig acht minuten durend YouTube-filmpje. Door erover te vertellen, probeert ze ruimte in haar hoofd te maken. Ook steunt haar vriend Waylon Bibi door dik en dun.

De 26-jarige Haagse brunette besloot het filmpje, dat ze tot zes keer toe opnieuw opnam, gisteravond laat openbaar te maken. Daarin beschrijft ze situaties hoe ze voor haar voordeur staat en niet meer weet welke sleutel er in het sleutelgat past, en hoe ze een paniekaanval bij de kassa kreeg.

Dat haar vlogs een vogelvlucht maakten en Bibi de drang heeft alles te moeten delen, maakt dat ze nu helemaal op is. ,,Ik heb mijn baan opgezegd, dus ik moest wel doorgaan, en blijven werken. Dat speelde maar door in mijn hoofd. Ik ben zo ver gegaan dat ik nu de weg kwijt ben.'' Rust nemen en dus stoppen met vloggen voelt voor haar als afkicken. ,,Een psycholoog moet me leren voor mezelf te leven en me vertellen dat ik de baas ben. Zo van: Je bent niet het bezit van je volgers.''

Ondanks de chaos in haar hoofd heeft Bibi een doel voor volgend jaar. Ze wil zich storten op haar carrière als zangeres. Met tranen in haar ogen: ,,Maar ik heb er ook een angst voor, omdat het nieuw zal zijn. Ik heb er zin in, maar nu moet ik een stap terug doen om verder te gaan.''

Volledig scherm Bibi is op zoek naar rust en ruimte. © YouTube

Verrassing

Bibi krijgt naar eigen zeggen veel steun uit haar omgeving. Haar vriend Waylon (37), met wie ze twee maanden samen is, postte gisteravond een mysterieus bericht waarin hij sprak van een 'bizarre wending' in het leven van zijn vriendin. ,,Ik weet hoe verschrikkelijk je je voelt en dat je het idee hebt dat alles wat je hebt opgebouwd de afgelopen jaren in duigen valt als je er tijdelijk afstand van neemt. Niets is minder waar en als je doorgaat zoals je dat deed zal juist jij in duigen vallen en zal het jaren duren voor je jezelf weer hebt opgebouwd'', schreef de zanger bij een foto waarop hij zijn Bibi kust tijdens zijn concertreeks in Ahoy.

Waylon noemt zijn vriendin 'de meest onwaarschijnlijke maar meest bijzondere verrassing' van de afgelopen jaren. ,,Je hebt me al m’n zintuigen weer teruggegeven! Ik sta naast, voor en achter je... Ik hou van je.''