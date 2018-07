Bibi Breijman voelt zich beter: Ik ga al jullie vragen beantwoorden

,,Lieve volgers, na een YouTube-pauze van bijna 8 maanden voel ik mij eindelijk weer beter! Omdat ik al die maanden geen antwoord heb kunnen geven op jullie vragen wil ik nu graag een Q&A voor jullie opnemen. Dus stel je vraag hier onder in de reactie", laat de brunette vandaag weten op Instagram. Fans van Bibi reageren massaal. Zo zijn veel volgers nieuwsgierig naar het geslacht van het kindje, willen ze weten of de babykamer al af is en vragen ze zich af wanneer Bibi is uitgerekend. Maar er zitten ook serieuzere vragen tussen. 'Wat is de grootste les die je geleerd hebt in de afgelopen maanden?' en 'Wat voor toekomst wens je samen met Willem?', klinkt het in de reacties.

Terugkeer

Eind december maakte de vriendin van Waylon bekend dat ze er helemaal doorheen zat. Ze kondigde aan tijdelijk te stoppen met vloggen tot ze zich weer beter zou voelen. Ondertussen maakte de brunette en haar vriend Waylon bekend dat er een kleine op komst was. Maar van vloggen was vooralsnog geen sprake.



Tot een maand geleden. Bibi deelde plots een vlog waarin ze met haar broertje New York onveilig maakte. Waarom de video zo uit het niets kwam? Daar had de Haagse wel een verklaring voor. ,,Ik maak deze video omdat het me weer even leuk leek om dat te doen. Ik moet doen waar ik zin in heb, want dat heb ik geleerd van de dokter", zei ze toen.



Het lijkt er dus op dat Bibi haar terugkeer langzaamaan oppakt door video's te delen wanneer haar gevoel zegt dat ze daar klaar voor is. Wanneer haar nieuwe vlog online komt is nog niet bekend.