Bibi knuffelt erop los en er hangt romantiek in de lucht bij Roxeanne

Adele treedt toch op tijdens BRIT Awards, zangeres ontkent relatiepro­ble­men

Adele gaat toch optreden tijdens de uitreiking van de BRIT Awards. Vorige maand zegde de Britse zangeres haar concertreeks in Las Vegas af en volgens de Britse krant The Sun zou ze ook niet optreden tijdens de awardshow, maar niets is minder waar.

1 februari