Bibi kweekt burgerbuik en Patty blaast haar oliebol schoon

Zus George Michael exact drie jaar na dood van broer overleden

16:20 Melanie Panayiotou, de zus van George Michael, is afgelopen woensdag op 55-jarige leeftijd dood aangetroffen in haar woning in de Londense wijk Hampstead. De wereldberoemde zanger overleed exact drie jaar geleden ook op eerste kerstdag. De politie gaat niet uit van een misdrijf, zo meldt The Mirror.