‘Bibi stond te vloeken en te tieren, eigenlijk alles wat een echte fotograaf ook doet’

Blinde paniek bij ‘zwaarste opdracht ooit’ in Perfecte Plaatje: ‘Ik schaam me diep’

9 december Ruim 1,4 miljoen mensen zagen gisteravond hoe een uitdagende onderwateropdracht voor blinde paniek zorgde bij de fotograferende BN’ers in Het perfecte plaatje. Vooral theatermaker Stefano Keizers had het zwaar en hing regelmatig hevig kermend en proestend aan zijn drijfplankje in het zwembad. ,,Ik schaam me diep dat ik zo in paniek ben geraakt.’’