Bibi toont haar ware gezicht en Fred gaat undercover op pad

recensie Quo Vadis, Aïda? maakt de onmacht en ontredde­ring in Srebrenica voelbaar

13:20 Nu de bioscopen gesloten zijn maakt onze filmredactie je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films. Wat moet je gezien hebben en waarom? Vandaag het Bosnische drama Quo Vadis, Aïda?, te zien op het online gehouden filmfestival Movies That Matter.