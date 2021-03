Bibian Mentel heeft uitzaaiingen in haar hersenen en neemt afscheid van naasten

Bij Mentel werd op 27-jarige leeftijd botkanker geconstateerd. Ze stond toen net op het punt om zich te plaatsen voor de Olympische Winterspelen in het Amerikaanse Salt Lake City, maar kreeg toen te horen dat haar been geamputeerd moest worden. Slechts vier maanden na haar amputatie stond ze alweer op haar snowboard en zeven maanden later werd ze Nederlands Kampioen bij de validen. Toch keerde de kanker maar liefst 15 keer terug. Mentel kwam er altijd sterk uit, maar nu is het noodlot toegeslagen. Een behandelplan is uitgesloten, hebben de artsen haar verteld. Mentel zal afscheid nemen van haar familie en vrienden.

Afblazen

Ondanks het slechte nieuws, laat Mentel weten te blijven genieten van het leven. Op 9 maart zal ze een seminar over winnaarsmentaliteit geven. Afblazen is geen optie, laat de organisator weten. ‘Want doorzetten, dat is haar eerste natuur. Positief blijven en doelen stellen. Daarom is afblazen voor haar geen optie. En wij steunen dat.’



In december lag Mentel nog in het ziekenhuis voor een rugoperatie. De oud-snowboardster moest onder het mes om een stukje wervel te laten verwijderen dat was beschadigd door een tumor.



Mede dankzij de inzet van Mentel staat snowboarden sinds 2014 op het Paralympisch programma. Ze behaalde in Sochi dan ook de allereerste Paralympische gouden medaille in het snowboarden. Vier jaar later, in Pyeong-Chang, won ze tweemaal goud. In 2014 en 2018 kreeg Bibian de titel Paralympisch sporter van het jaar.