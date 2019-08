Bibian Mentel mag het ziekenhuis verlaten: ‘Hadden we nooit durven dromen’

Bij de 46-jarige Mentel werd deze zomer voor de elfde keer kanker geconstateerd. Het ging ditmaal om uitzaaiingen vanaf haar ruggengraat. ,,Op mijn nekhoogte zit weer een tumor, en lager op mijn rug ook”, zei ze deze zomer. De Utrechtse onderging daarom een operatie om de tumor te verwijderen.



De ingreep was niet zonder risico aangezien een dwarslaesie tot de mogelijkheden behoorde. „Een klein risico en dat mag dus ook echt niet gebeuren, want dan is zelfs ademhalen niet meer mogelijk”, zei haar man eerder in een Facebook-video.



Die zorgen blijken nu verleden tijd. De operatie van afgelopen week is zo goed verlopen, dat Mentel gisteren zelfs al naar huis mocht. ‘JAAAAAAAAAAA NAAR HUIS!!!!! De wond geneest goed. De constructie zit goed vast en Bibian voelt zich naar omstandigheden goed’, liet haar man Edwin Spee gisteren weten. ‘Maar nu al naar huis, dat hadden we nooit durven dromen. Heerlijk!’, klinkt het dolgelukkig.



Voor de komende weken heeft Mentel een doel: ‘Nu thuis aansterken en hopelijk over 2 à 3 weken sterk genoeg om weer te starten met trainen voor Dancing with the Stars.’