Bibian Mentel opent eigen Cruyff Court in Utrecht: ‘Fantastisch om dit nog zelf te kunnen doen’

Begin deze maand werd bekend dat de gezondheid van Mentel achteruit gaat. Ze heeft al vele jaren kanker en dat is uitgezaaid naar haar hersenen. Genezing en behandeling is volgens haar artsen niet meer mogelijk. Maar Mentel liet al eerder weten nog van elke dag te willen genieten en voelde zich dinsdag toch nog goed genoeg om haar eigen court te open.

In een live video op Instagram was te zien dat ze samen met haar man Edwin Spee het bord aan het hek van het court met haar naam erop onthulde. ,,Het is fantastisch dat ik mijn eigen court zelf nog heb kunnen openen”, zei Mentel, die in haar rolstoel ook nog een spelletje meedeed met een groepje kinderen. ,,Het is zo mooi dat dit court er is en ik hoop dat er heel veel kinderen van gaan genieten en lekker kunnen bewegen.”