Bibian Mentel vertelde kinderen voor vakantie: Wellicht de laatste met mama

,,Het zit in mijn nek, een paar plekjes op mijn ruggengraat en in mijn longen”, vertelt Bibian Mentel over de tumoren die weer terug zijn. De voormalig snowboardster (46) had al tien keer eerder met de ziekte te maken, maar dit keer is het anders. Haar man Edwin Spee legt uit: ,,In het verleden kwam er één plekje terug, dan werd die ene plek aangepakt en was ze soms een half jaar schoon en zelfs een keer zes jaar schoon. Nu komt het bijna elk jaar terug en op heel veel plekken. De artsen hebben deze keer ook aangegeven: ‘We maken ons heel veel zorgen’.”



Mentel beaamt de stelling van presentator Art Rooijakkers dat het rotplekken zijn. ,,Maar aan de andere kant, ik slik medicatie waardoor de plekken in mijn longen redelijk stilstaan. In mijn botten groeit het dus wel verder en dat is natuurlijk heel vervelend, want we willen niet dat het naar mijn hoofd groeit. We doen er alles aan om te kijken hoe we dit kunnen stoppen.”