Bibi’s dochter gooit met modder en Chantal deelt badkamerselfie

Miljoen kijkers voor DNA Singers met emotionele Ben Cramer: ‘Ach, papa’

Het nieuwe programma van RTL, DNA Singers, is gisteravond van start gegaan met 996.000 kijkers. Daarmee staat het op plek 6 in de top 25 best bekeken programma’s, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. In de show zingen onbekende familieleden van Nederlandse sterren een nummer, waarna het panel moet raden met welke BN’er zij verwant zijn.

13 januari