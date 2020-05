Bieden samenwonende acteurs de oplossing in coronatijd?

Advocaten Mary-Kate Olsen zetten vaart achter scheiding Sarkozy

7:57 Mary-Kate Olsen heeft officieel de scheiding van haar Franse echtgenoot Olivier Sarkozy aangevraagd. Nadat de rechtbank in New York vanwege het coronavirus acht weken gesloten was voor niet dringende zaken, liet Mary-Kate er geen gras over groeien toen gisteren de deuren weer open gingen. Dit meldt The New York Daily.