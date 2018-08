Big Bang Theory stopt na twaalf seizoenen

Als The Big Bang Theory stopt, zijn er 279 afleveringen gemaakt. Hiermee is de serie de langstlopende sitcom uit de Amerikaanse televisiegeschiedenis. De laatste aflevering zal in mei 2019 worden uitgezonden. Eerder was er sprake van dat er nog een dertiende seizoen gemaakt zou worden.



De komedie over vier nerdy wetenschappers behoort al jaren tot de best bekeken programma's op de Amerikaanse televisie. Vooral hoofdrolspeler Jim Parsons werd dankzij de serie een grote ster. De zeven hoofdrolspelers verdienen ieder inmiddels 900.000 dollar per aflevering, een recordbedrag.



Veel grote bekende wetenschappers en filmmakers hadden bijrollen in de serie. Zo kwam de onlangs overleden Stephen Hawking meerdere malen langs de afgelopen jaren.