Big Brother-fans boos na roemloze aftocht finalist Michel

Het was voor de vaste kijkers van Big Brother een flinke anticlimax. Na 80 dagen in het Big Brother-huis verbleven te hebben, moest Michel vanmiddag vertrekken. Donderdag hadden de bewoners te horen gekregen dat er maar plek zou zijn voor drie personen in de grote finale. Eerder vandaag kregen de vier overgebleven deelnemers - Liese, Jill, Nick en Michel - te horen dat het vertrek vanmiddag zou zijn.



Het werd een pijnlijk einde voor de Nederlandse persoonsbeveiliger. De bewoners werden naar de woonkamers geroepen en daar vertelde Big Brother wie de drie finalisten zijn. Hij bedankte Michel voor zijn fijne aanwezigheid, waarna die zijn koffers mocht pakken. Finalist Nick reageerde met betraande ogen: ,,Dit is toch geen afscheid voor een finalist. Als Peter (Van de Veire, een van de presentatoren, red.) er niet staat of een cameraploeg wanneer je de deur opent, dan is er iets niet juist.”



In de livestream was vervolgens te zien dat Michel met zijn koffers naar de deur liep. Zodra hij die opende, werd de stream afgebroken. Daarna schakelde de regie over naar de woonkamer, waar de drie overgebleven kandidaten zaten.