Big Brother-finalist Liese in ziekenhuis na plotseling slecht zien: ‘Ik heb MS’

De Vlaamse Liese Luwel (29), bekend als finalist uit het vorige seizoen van Big Brother , lijdt aan multiple sclerose. Ze kreeg de diagnose deze week nadat ze in het ziekenhuis was opgenomen met plotseling slecht zicht in haar rechteroog. ‘Mijn klok staat even stil’, schrijft ze op Instagram.

Multiple sclerose, kortweg MS, is een chronische ziekte waarbij ontstekingen ontstaan in het centrale zenuwstelsel. Hierdoor kunnen uitvalsverschijnselen optreden, met bijvoorbeeld verlamming, geheugenproblemen of ernstige vermoeidheid. De ziekte is niet te genezen, maar de symptomen zijn middels medicatie wel af te remmen. Problemen met de ogen komen vaak voor, zo ook bij Liese.

‘Ik ben gisteren opgenomen in het ziekenhuis, omdat ik sinds zondagochtend een wazig, troebel, slecht zicht had in mijn rechteroog, dat maar niet wegging’, schrijft ze bij een foto van zichzelf in het ziekenhuis. Een oogarts had eerder geconcludeerd dat haar oog op zich goed functioneerde en verwees haar door voor neurologisch onderzoek.

Na afname van bloed en hersenvocht, een CT-scan en een MRI-scan, bleek dat ze een ontstoken oogzenuw heeft. Artsen zeiden dat dit in ‘50 procent van de gevallen’ wordt veroorzaakt door een auto-immuunziekte. ‘Net is de neuroloog langs geweest met het verdict. Ik heb een auto-immuniteitsziekte. Ik heb MS’, schrijft Liese.

‘Ze zien allemaal vlekjes op mijn hersenen die wijzen op eerdere ontstekingen, maar waar ik dan geen verschijnselen van kreeg’, aldus de Vlaamse. ‘Deze keer wel, via mijn oogzenuw dus.’

Quote Ik geloof dat dit goed behandeld kan worden en ik ga de beste dokters zoeken Liese Luwel

Het Big Brother-gezicht, dat vorig jaar derde werd in de finale, gaat op korte termijn naar een MS-specialist en krijgt dan medicatie. ‘Mijn klok staat even stil’, schrijft ze. ‘Ik ben iemand die heel positief is, dat weten jullie. Dus ik geloof ook dat dit goed behandeld kan worden en ik ga de beste dokters zoeken om me te begeleiden.’

Mega Sexy

Ondanks het vervelende nieuws, blijft ze grapjes maken. ‘We zullen dus zien’, verwijst ze naar haar uitgevallen oog. En: ‘Ik heb gehoord dat MS staat voor Mega Sexy en dat vind ik oké.’

Liese kreeg na het plaatsen van haar bericht talloze steunbetuigingen. ‘Bedankt voor alle lieve berichtjes, de goede raad, de steun’, schrijft ze daarover. ‘Absurd deze liefde. Ze betekenen echt veel voor me.’

In Nederland hebben ongeveer 25.000 mensen MS, aldus het Nationaal MS Fonds. Hier komen jaarlijks zo’n duizend mensen bij. De eerste symptomen doen zich meestal voor als mensen tussen de 20 en 40 jaar oud zijn. De precieze oorzaak is niet bekend.

