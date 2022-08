Big Brother keert terug, RTL op zoek naar kandidaten

Bert Visscher stopt in theaters, maar speelt eerst nog verzoeknum­mers van fans

Cabaretier Bert Visscher (61) maakt nog één solovoorstelling en stopt dan in de theaters. De Groninger, die in 1984 zijn eerste soloprogramma speelde, vraagt via Facebook welke sketches zijn fans nog één keer willen zijn tijdens zijn afscheidstournee.

28 augustus