Bij Beau viel een ouwe held van zijn sokkel en het was geen J.P. Coen

Daar zat hij. Zomaar aan tafel bij Beau. Onze verlosser van de coronacrisis. Een engel, Willem Engel van viruswaanzin.nl. Zijn evangelie: het RIVM doet het allemaal fout, 1,5 meter afstand houden is de grootst mogelijke onzin en corona is gewoon een griepje. Laten we elkaar om het te vieren allemaal een knuffel geven. Om het gelijk van al zijn inzichten te bewijzen, jongleerde hij verbaal zo behendig met wetenschappelijke termen en onderzoeken dat ik het u niet meer kan navertellen.



Als u nu een beetje een zweverig type voor u ziet, dan klopt dat aardig. Hij heeft een lange bos dreadlocks en een lome glimlach waar menig yogamoeder spontaan van in De Neerwaartse Hond buigt. Heeft ooit iets in ‘de wetenschap’ gedaan, verder ging de introductie van Beau niet. Dus maar even op internet gespeurd. Hij blijkt de held van Maurice de Hond en nog veel meer mensen die de anderhalve meter spuugzat zijn, al dan niet vanuit eigenbelang omdat ze een of meer horecazaken hebben. Twaalf jaar geleden staakte hij zijn promotie in de biofarmacie om dansleraar te worden. Nu ziet hij het als zijn levenswerk om het RIVM te ‘ontmaskeren’. En o ja, hij hoort tot het leger anti-vaxxers, mensen die kritisch zijn op vaccinaties. Dat detail wilde ik u toch ook niet onthouden.