Bij de NOS gaat het voetbal altijd voor, zelfs als Peter R. de Vries is neergeschoten

11:21 Een 35-jarige Pool uit Maurik (Gelderland) en een 21-jarige man uit Rotterdam zijn verdachten van de aanslag op Peter R. de Vries. Na een klopjacht werden de verdachten klemgereden op de A4 bij Leidschendam. Onder hen is ook de mogelijke schutter. De Vries (64) werd gisteravond neergeschoten in de buurt van het Leidseplein en ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis. Een derde arrestant, een 18-jarige jongen die werd opgepakt in Amsterdam-Oost, is geen verdachte meer.Volg hier alle ontwikkelingen rondom de aanslag op Peter R. de Vries.