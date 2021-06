Bij deze geslaagde (kinderen van) BN'ers ging gisteren de vlag ook uit

Ruim 1,1 miljoen kijkers voor docu over zangduo Gert en Hermien: ‘Ik ben echt verbijs­terd’

10 juni Ruim 1,1 miljoen kijkers zagen De Gert & Hermien Story over het in de jaren 60 en 70 populaire zangduo Gert en Hermien. De NTR-documentaire op NPO 1 was daarmee het op een na best bekeken programma van de woensdagavond, meldt Stichting KijkOnderzoek. De uitzending leidde tot een storm aan reacties op sociale media.