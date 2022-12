Bij Op1 zat een vrouw over wie het op tv vaak gaat, maar die je zelden ziet

Spoiler alert Deze twee vrouwen strijden om de winst in Het perfecte plaatje

De twee finalisten van Het perfecte plaatje zijn bekend. Het was Tina de Bruin die gisteravond het strijdtoneel in de halve finale moest verlaten, zo zagen 792.000 mensen. Daarmee blijven Geraldine Kemper en Linda Hakeboom over. Zij zullen het volgende week tegen elkaar opnemen. ,,Hartstikke jammer, ik had nog graag door gewild”, reageerde De Bruin op haar vertrek.

