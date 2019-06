Bijl hielp niet alleen HAK groeien, maar schreef ook sprookjes voor de Efteling

André van Duin: Ze was niet meer de vrolijke Martine die ik zo lang kende

16:15 Geschrokken en ontdaan, maar dankbaar voor een jarenlange vriendschap. Zo reageert André van Duin op het overlijden van Martine Bijl. Vrijdag, de dag nadat ze in bijzijn van haar naasten in haar atelier was gestorven, hoorde Van Duin (72) het slechte nieuws. ,,Heel triest. Maar dat het slecht met haar ging, was duidelijk. We zagen haar de laatste tijd steeds minder, slechts sporadisch hadden we nog contact via een appje of sms.’’