Bijna 1,3 miljoen kijkers voor tranendal bij Miss Montreal in Beste Zangers

Stef Bos kreeg Sanne Hans al in tranen bij de aankondiging van het liedje dat hij voor haar wilde zingen. Right down the line van Gerry Rafferty, waar Bos een Nederlandse vertaling van had gemaakt: Recht uit het hart. Lex, de vriend van Hans, zong dit al voor haar voor ze echt iets met elkaar kregen. ,,Dit gaat hij zo tof vinden. Hij zingt dit altijd voor me, met mijn naam erin. Het is echt óns liedje.” De zangers waren na het optreden van Bos diep onder de indruk, ook Suzan (van Freek) hield het niet droog. Hans: ,,Hij heeft me heel erg geraakt. Waarom heb ik die man niet eerder ontmoet.”