Bijna 1,4 miljoen kijkers voor ‘hartverwarmende’ All You Need Is Love

In een lege studio opende Robert ten Brink gisteravond het liefdesprogramma. En met een andere aanpak dan gebruikelijk. Want waar de presentator normaal gesproken op bezoek gaat om mensen te verrassen, moest hij nu - gedwongen door het coronavirus - met grote schermen én flink wat afstand werken om geliefden vooral digitaal samen te brengen.



Dat de studio leeg was en het grootste deel van de uitzending een digitale hereniging was, maakte de kijkers thuis niets uit. Sterker nog, veel mensen waren geraakt door de aflevering en snotterden mee vanaf de bank. ‘Mooie uitzending en voor het eerst in tijden weer met tranen in mijn ogen’ en ‘Wat een mooie, ontroerende All You Need is Love vanavond. Deze geïmproviseerde uitzending is denk ik de meest gedenkwaardige in het bijna 30-jarige bestaan', is een greep uit de reacties.