Bijna 1,7 miljoen kijkers zien brutale Jenai (10) van Even tot hier indruk maken bij The Voice Kids

updateDe 10-jarige Jenai, die harten veroverde als brutale aangever in Even tot hier , dook gisteravond op bij The Voice Kids . Daar maakte ze niet alleen indruk met haar stem en positieve uitstraling, maar ook met haar moves. Ilse DeLange wil zelfs bij haar in de leer. ,,Er ontplofte een bom aan energie en positiviteit.’’ De aflevering wist bijna 1,7 miljoen kijkers te boeien, blijkt uit cijfers van STichting Kijkonderzoek.

Jenai was, naast natuurlijk Niels van der Laan en Jeroen Woe, dé ster van het eerste seizoen Even tot hier. Ze speelde een vroegwijs meisje dat de heren steeds te slim af was en de les las, bijvoorbeeld toen ze als scheidsrechter kaarten uitdeelde toen het duo gespeeld seksistisch was in een item over dames in het voetbal:

Na dat seizoen kreeg Jenai een rol in de musical Annie, die niet met de opnames te combineren was. Vanavond, twee jaar later, verscheen ze bij The Voice Kids. Hillywood is inmiddels te klein voor haar dromen: ze wil naar Hollywood.

,,Mijn grootste droom is om in een hele grote film te gaan spelen’’, zei ze. ,,Ik denk dat ik het, nu ik bij The Voice Kids sta, ga bereiken. Want hiervan gaan mensen je heel vaak herkennen en vanzelf kom je dan in Hollywood misschien.’’ Zelfverzekerd als altijd was er geen enkele twijfel of ze het ging halen. ,,Ik heb zoveel audities gedaan, ik heb ze allemaal gehaald. Dus deze auditie? Ik ga die halen hoor.’’

En dat deed ze, dankzij haar versie van Justin Timberlake’s The other side. Niet zozeer dankzij vlekkeloze zang, maar vooral dankzij het totaalplaatje. ,,Het is entertainment, ik vind het leuk, ik vind het gezellig, ik word blij van je’’, jubelde rapper Snelle, een van de twee coaches die hun stoel omdraaiden.

Ook Ilse DeLange was vrolijk. ,,Ik draaide omdat ik dacht: ik hoor daar een heel open, lieve persoonlijkheid. En dan staat er ook nog een heel open, lieve persoonlijkheid. Met enorm veel entertainmentwaarde.’’

Ilse zat bovendien meteen helemaal in Jenais choreografie, die ze overigens niet echt van tevoren had bedacht maar spontaan baseerde op de tekst. ,,Kan ik ook op dansles bij jou en de familie?’’ vroeg Ilse, waarna de band het nummer nog eens inzette. Presentator Jamai stuurde Jenais zusje en familie het podium op, waar ze allemaal hun danskunsten vertoonden. ,,Een bom aan energie en positiviteit ontplofte’’, besloot Snelle, toen Jenai het podium verliet.

Miss Montreal-zangeres Sanne Hans had niet gedraaid, maar leek een beetje jaloers op Ilse. ,,Dit is echt waar je wilt zijn op een zaterdagmiddag, gewoon bij hun thuis. Met dansen en hapjes en muziek.’’

RTL 4 beleefde opnieuw een succesvolle vrijdagavond, met 1,7 miljoen kijkers voor The Voice Kids. De aftrap van een nieuw seizoen van de talentenshow was vorige week ook al goed voor hoge kijkcijfers, toen keken 1.623.000 mensen naar het RTL 4-programma. Ook BEAU noteerde op de late avond een goede score: ruim 1,4 miljoen belangstellende stemden af op de talkshow van Beau van Erven Dorens.

Het eveneens populaire Bed en Breakfast op NPO 1 bleef nipt op afstand, dat programma trok bijna 1,6 miljoen kijkers. Het best bekeken programma van de vrijdagavond was het Journaal van 20 uur, met 2,3 miljoen kijkers.

