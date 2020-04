Bijna 21 miljoen kijkers in Amerika voor benefiet Lady Gaga

Máxima voor de eerste keer gekiekt met bril: ‘Eindelijk’

20 april Op beelden die het Koninklijk Huis vandaag deelde is Máxima voor de eerste keer op een foto te zien met een bril. En dat is bijzonder, want de koningin was eerder alleen in de documentaire Máxima, de pleitbezorger met een montuur te zien. ,,Ik ben benieuwd of we haar er in de toekomst meer mee gaan zien”, reageert Nederlands bekendste Máxima-kenner Josine Droogendijk.