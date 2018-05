Bijna 800.000 kijkers voor laatste Voetbal Inside

foto's Kim Kardashian perst zich voor Met Gala in strakke pailletten­cre­a­tie

9:44 New York was gisteravond het epicentrum voor de mondiale modewereld tijdens een van de grootste fashion events ter wereld: het jaarlijkse Met Gala. Een trits aan beroemdheden verscheen, gehuld in peperdure couturekleding, op de rode loper. Onder anderen Doutzen Kroes en de Kardashians gaven acte de présence.