Bijna een miljoen binnen voor familie Nick Cordero

Cordero, die geen verdere medische problemen had, werd in maart in een ziekenhuis in Los Angeles opgenomen met coronaverschijnselen. Hij bracht 95 dagen op de intensive care door. Tijdens zijn behandeling werd onder meer een been geamputeerd, kreeg hij een pacemaker en moest hij een keer gereanimeerd worden. Al tijdens zijn opname zette een bekende een Go Fund Me-pagina op, zodat de familie de ziekenhuisrekeningen zou kunnen betalen.



Zondag maakte zijn vrouw Amanda Kloots bekend dat het virus de Broadway-acteur fataal was geworden. De inzamelingsactie gaat verder voor haar en het eenjarige zoontje van het stel, Elvis.



Kloots gaf de afgelopen maanden bijna dagelijks om drie uur ‘s middags een update uit het ziekenhuis. Daarin zong ze vaak Cordero’s liedje Live Your Life. Fans over de hele wereld lieten weten dat ze het nummer meezongen om de acteur en zijn familie te steunen. Gisteren deelde Kloots nog één video waarin ze het liedje zong, en bedankte ze iedereen voor hun steun in de afgelopen 95 dagen.