Bikinimodel Kate Upton beschuldigt oprichter Guess van seksueel wangedrag

,,Hij zou de macht die hij in deze industrie heeft niet mogen gebruiken om vrouwen seksueel en emotioneel te misbruiken'', vervolgde Upton op Instagram. Het is niet duidelijk of Kate zelf het slachtoffer zou zijn geworden van intimidatie, of dat ze kennis heeft van andere gevallen. De 65-jarige Marciano heeft vooralsnog niet op de aantijgingen gereageerd.



Kate werd in 2011 een zogenaamde 'Guess girl' en deed een aantal shoots voor het wereldberoemde merk. Het modelabel staat erom bekend een neusje te hebben voor jong talent. Zo werd Claudia Schiffers loopbaan gelanceerd toen ze het gezicht van het merk werd in 1989. Ook de half-Nederlandse Gigi Hadid, die deze week in het nieuws kwam vanwege een 'incestueuze' naaktshoot met haar zus, kreeg haar eerste grote klus bij Guess.



Veel beroemdheden werkten door de jaren heen voor Guess, onder wie Anna Nicole Smith, Drew Barrymore, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio en Laetitia Casta. Zangeres en actrice Jennifer Lopez is het gezicht van de nieuwste campagne.