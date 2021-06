Bilal Wahib voor het eerst op podium na livestreamincident, Paradiso wist van niks

Acteur en rapper Bilal Wahib (22) is terug op het podium, een paar dagen nadat hij op televisie zijn excuses had aangeboden aan de 12-jarige jongen die hij in maart van dit jaar overhaalde zijn geslachtsdeel te laten zien in een livestream op Instagram. Wahib trad gisteravond op in Paradiso, als gastartiest bij zijn vrienden van Kris Kross Amsterdam. De popzaal wist hier niet vanaf.

In beelden die het dj-trio deelt in zijn Instagram Stories is te zien dat niet alleen zangeres Maan voor een bomvolle zaal verschijnt, maar ook Wahib. Hij brengt onder meer zijn hit Tigers ten gehore. Aan het eind van zijn optreden, krijgt hij een stevige knuffel van de Kris Krossers. Door de muziek is niet te verstaan wat hij zegt, maar Wahib lacht en kijkt opgewekt. Het feest in de Amsterdamse popzaal Paradiso is Oud en Opnieuw, een soort oudejaarsfeest maar dan bewust op een willekeurige doordeweekse dag.

Poppodium Paradiso wist niet dat Wahib op het podium zou staan. ,,Het ging gisteravond om een besloten feest en wij waren niet op de hoogte van het surprise-optreden van Bilal”, aldus de woordvoerder van Paradiso. ,,Dat gezegd hebbende is het belangrijk om erbij te vermelden dat Paradiso terughoudend is in het boycotten van artiesten.”

Het is voor het eerst sinds maanden dat de Mocro Maffia-acteur Wahib weer op het podium staat. De populaire artiest leek in maart zijn carrière te vergooien, toen hij in een livestream op Instagram een 12-jarige jongen vroeg of hij zijn geslachtsdeel kon laten zien. Wahib gooide er nog een schep bovenop door te stellen: ,,Wollah, als jij je piemel kan laten zien, nu 17 doezoe (17.000 euro, red.). Hier, voor jou.”

De jongen ging daarop overstag, trok zijn broek naar beneden en zijn geslacht kwam in beeld, tot grote hilariteit van de acteur. Wahib liet weten dat de jongen in zijn grap is getuind: ‘Weet je wat die hele tori is bro. Je hebt je piemel niet laten zien, bro. Je piemel kan toch niet kijken?’

Op sociale media spraken veel mensen hun afschuw uit over het incident. Een dag later werd Wahib door de politie verhoord op verdenking van het vervaardigen van kinderporno, stopte platenlabel Top Notch alle werkzaamheden rond hem, maakte BNNVara een einde aan zijn presentatieklus bij de omroep en werd zijn Edison voor beste nieuwkomer teruggetrokken. Ook besloten radiozenders zijn muziek niet langer te draaien. Vorige week besloot 3FM hem wel weer te draaien.

In het programma Op1 bood hij vrijdag excuses aan voor zijn actie. Vlak daarvoor werd bekend dat RTL, met talkshows Jinek, Beau en Humberto, afzag van een interview met de zanger. ,,Na overleg met de advocaat van de jongen uit het filmpje hebben we besloten om af te zien van een interview met Bilal”, liet een woordvoerder van de zender weten.

