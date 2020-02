Bill Cosby neemt het op voor Harvey Weinstein: Hij heeft geen eerlijk proces gehad

‘Deze uitspraak is allesbehalve verrassend, omdat de juryleden niet afgezonderd werden waardoor ze volledige toegang hadden tot alles wat de media brachten. Daarbij hoorden ze ook de mening van 'de gewone mens op straat', waardoor ze totaal niet meer objectief konden oordelen in deze zaak. De heer Weinstein heeft geen eerlijk proces gehad. Dat bleek ook uit het handelen van de rechter, die de jury onder druk bleef zetten om tot een besluit te komen, terwijl er grote twijfel tussen de jury onderling was’, schrijft Cosby's publicist Andrew Wyatt op de Instagram van de veroordeelde komiek.



Hij vervolgt: ’Hierbij stel ik een vraag die alle Amerikanen, met name rijke en beroemde mannen, blijft achtervolgen. Waar kunnen we in dit land nog eerlijkheid en onpartijdigheid vinden in ons rechtssysteem? En hoe kunnen we in dit land nog een eerlijk proces krijgen? Dit is een enorm treurige dag voor het Amerikaanse rechtssysteem.’



Weinstein werd door de jury schuldig bevonden aan aanranding van een voormalige assistente, Mimi Haleyi, en verkrachting van Jessica Mann die destijds actrice wilde worden. De 67-jarige Weinstein riskeert 25 jaar cel. In de handboeien verliet de de gevallen filmproducent de rechtszaal in Manhattan om naar de gevangenis op Rikers eiland te worden gebracht. Maar nog geen enkele uren later werd hij overgebracht naar het Bellevue Hospital in Manhattan nadat hij had geklaagd over pijn op de borst. Rechter James Burke bepaalt 11 maart de strafmaat.