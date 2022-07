Billie Eilish brengt voorlopig geen nieuw album uit: ‘Heb geen liedjes meer’

Documentai­re over Zwarte Cross vanaf oktober in bioscoop

Binnenkort is een documentaire over de Zwarte Cross te zien, het festival dat dit jaar 25 jaar bestaat. De film, die Zwarte Cross: Vaak Bu-J Te Bang heet, gaat in oktober in première bij Koninklijk Theater Tuschinski. Daarna is de documentaire te zien in 25 Pathé-bioscopen en vervolgens bij de streamingdienst Videoland.

21 juli