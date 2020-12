Billie Eilish geeft fans geld terug

Mariah Carey: ‘Als kind werd mijn kerst altijd wel door iemand verpest’

1 december Mariah Carey is door haar kerstklassieker All I Want For Christmas uit 1994 een vaste waarde tijdens de feestdagen. De zangeres staat met het nummer hoog in de hitlijsten rond kerst en vindt de decembermaand dan ook erg belangrijk. Volgens Mariah komt dat omdat ze door haar moeilijke jeugd geen fijne herinneringen aan Kerstmis heeft.