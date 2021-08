Billie Eilish weet haar nieuwe plaat weer fraai een ziel mee te geven

Op haar debuutalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? lukte het Eilish in 2019 al om haar eigen kwetsuren op fenomenale wijze op muziek te zetten. De plaat, onderscheiden met zes Grammy’s, bracht een kleine revolutie in de pop teweeg: de afgelopen twee jaar durfden veel meer jonge muzikantes hun persoonlijke trauma’s, fluisterend, te openbaren. Maar niemand deed het zo aangrijpend als Eilish zelf. Niet verwonderlijk dat haar Happier Than Ever bij voorbaat geldt als de plaat van het jaar.