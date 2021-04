Billie Eilish wordt bijna gewurgd door anaconda in nieuwe clip

Zangeres Billie Eilish (19) heeft zich voor haar nieuwe clip bijna laten wurgen door een enorme slang. De beklemmende greep past bij het lied Your power , dat gaat over een oudere man die een relatie heeft met een schoolgaand meisje en zo haar leven verwoest. Recensenten zijn enthousiast over het bijzonder persoonlijke lied. ‘Het gaat onder je huid zitten.’

De clip, geregisseerd door Billie zelf, kwam gisteravond uit en is nu al ruim 9,7 miljoen keer bekeken op YouTube. In de video is te zien hoe de Amerikaanse ster haar lied zingt in de Californische Simi Valley en langzaam wordt gegrepen door een grote anaconda. Halverwege het lied heeft het dier zich strak om haar middel en haar nek gewikkeld.

In de tekst van het nummer roept Billie luisteraars op niet hun macht te misbruiken, zoals de man deed over wie ze zingt. ,,Ze zei dat je een held was, jij speelde die rol. Maar je verwoeste haar in een jaar’’, klinkt het onder meer. ,,Ze sliep in jouw kleren, maar nu moet ze naar school. Hoe durf je en hoe kon je?’’



Contract kwijtraken

In het tweede couplet zingt Billie deels in de ik-vorm, vermoedelijk verwijzend naar haar eigen ervaringen. ,,Ik dacht dat ik speciaal was, jij gaf me het gevoel dat het mijn schuld was, je was de duivel’’, zingt ze. ,,Je zwoer dat je het niet wist, je zei te hebben gedacht dat ze van jouw leeftijd was.’’

Billie vraagt de man of hij beseft dat zijn daden verkeerd zijn, of vooral hoopt dat niemand ze ontdekt. ,,Voel je je alleen slecht als ze erachter komen?’’, zingt ze. ,,Voel je je alleen slecht als blijkt dat je je contract kwijtraakt?’’

Knuffelen

Billie, die zelf een tarantula als huisdier heeft, vond de slang uit de clip overigens heel leuk. ‘Archie kwam met me knuffelen tussen de takes door’, schreef ze op Instagram bij een foto van zichzelf en het beest.



Billie noemde het lied tegenover haar 82 miljoen volgers een van haar eigen favorieten. ‘Ik voel me heel kwetsbaar om dit uit te brengen, omdat het lied zo in mijn hart zit’, schreef ze. ‘Het gaat over zoveel situaties die we allemaal hebben gezien of meegemaakt. Ik hoop dat dit voor verandering kan zorgen.’

Your power bevat enkele van de ‘meest directe en onthullende’ teksten die Billie ooit schreef, oordeelt entertainmentsite Vulture. ‘Het minimale karakter van het lied laat ruimte open om na te denken en de boodschap blijft nog lang hangen nadat het is afgelopen’, schrijft muziekblad NME. ‘Het werkt op een manier waarop veel andere nummers niet werken’, recenseert The Guardian. ‘Het lied komt niet binnen in je gezicht, maar onder je huid.’



Zes weken

Het is overigens Billie’s eerste clip sinds ze onlangs drastisch haar uiterlijk veranderde. Ze verruilde haar bekende zwart-groene lokken voor Marilyn Monroe-achtig blond en verzamelde binnen recordtijd een miljoen likes met het eerste kiekje van de coupe die ze al een tijdje onder een pruik verborgen had gehouden.

Het duurde maar liefst zes weken om al het zwart uit Billie’s haar te krijgen zonder het te beschadigen. Eilish’ haarstylist Lissa Renn deelde een filmpje van het proces:

