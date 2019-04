Billy Bakker (Utopia) na kritiek op lipfillers: ‘Ik kan veel hebben’

Mediapersoonlijkheid Billy Bakker (36), die bekend werd door haar jarenlange deelname aan het SBS-programma Utopia , heeft naar eigen zeggen veel berichten gekregen nadat ze een week geleden lipfillers liet inspuiten, waardoor met name haar bovenlip een stuk voller is geworden. De blondine kreeg reacties uit positieve en negatieve hoek.

Billy laat bij een selfie vanuit haar auto weten dat ze de stroom aan berichten waardeert. ,,Ik ben het gewend en jullie kennen mij een beetje. Ik kan veel hebben’’, vertelt ze haar bijna 35.000 instagramfans. ,,Ik sta er daarom ook vrij nuchter in en heb respect voor de vrijheid van meningsuiting.’’ Ook vraagt ze zich af of haar volgers dezelfde mening zijn bedeeld als ‘de persoon in kwestie’ voor ze zou staan.

Marjet Bakker (Billy's naam bij geboorte) liet zich een week geleden behandelen bij een schoonheidssalon die haar in 40 minuten aan haar droomlippen hielp. Ze koos voor de lipfillers van 1 milliliter, die tussen de 200 en 300 euro kosten. Een foto van het eindresultaat leverde haar ruim 1.000 likes op, maar er klonk ook kritiek. Zo meende iemand dat haar lippen ‘scheef’ zijn ingespoten, vroeg een ander zich af of ze de bof had en noemde een volger de fillers ‘neppe troep’.

Voor Billy is plastische chirurgie in ieder geval niet vreemd. Twee jaar geleden mocht ze bij hoge uitzondering het Utopia-terrein verlaten voor een neuscorrectie. In mei 2018 kwam er een einde aan haar Utopia-avontuur. Sindsdien is ze sporadisch in Shownieuws te zien als Utopia-deskundige.

Volledig scherm Billy, hier in 2017 met haar oude lippen. © ANP

Goin into the weekend like a saint...😇🙏🏻 vanavond weer @shownieuwssbs6 om de hoogtepunten van @utopia_nl te bespreken, kijken jullie weer?? 🎬😍 @thetalentagency Een foto die is geplaatst door null (@billybakkerofficial) op 26 Jan 2019 om 1:40 PST