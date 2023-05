Billy Corgan was verdrietig over verlies 'rivaal’ Kurt Cobain

The Smashing Pumpkins-drum­mer hint op reünie

De Amerikaanse alternatieve rockgroep The Smashing Pumpkins komen mogelijk samen in de originele samenstelling. Pumpkins-drummer Jimmy Chamberlin sprak op WGN Radio over een reünie die volgend jaar op stapel zou staan. Ook leadzanger Billy Corgan liet zich er al eens over uit, wat de hoop onder fans van het eerste uur doet groeien.