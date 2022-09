Binnen uur uitverkocht; The Streamers geven tweede show in Gelredome

The Streamers hebben zojuist een tweede show in het GelreDome aangekondigd. De populaire band staat ook op vrijdag 20 oktober 2023 op het podium in Arnhem.

The Streamers staan vanavond voor het eerst sinds de oprichting tijdens de lockdown voor publiek in het Olympisch Stadion. Gister maakte de band bekend dat er vanwege de grote vraag naar kaarten een nieuw concert komt op zaterdag 21 oktober in 2023. De 30.000 kaarten voor deze show gingen vanochtend om 10:00 uur in de verkoop en waren binnen een uur uitverkocht. De verkoop voor de extra show is per direct gestart

Guus Meeuwis, initiatiefnemer van The Streamers, is overdonderd door de grote vraag naar kaarten. ,,Het maakt ons trots dat Nederland zo massaal naar The Streamers wil komen kijken. Dat dit het gevolg is van al die geweldige livestreams hadden we natuurlijk nooit durven dromen. We gaan er vanavond in Amsterdam een geweldig feest van maken maar kijken stiekem ook al enorm uit naar het vervolg van onze tour in het GelreDome”.

Frank Lammers, manager van de band vult aan: ,,Ik heb de bandleden vanochtend verteld dat we net zo lang doorgaan totdat iedereen, die dat wil de band heeft kunnen zien. We moesten flink aan de bak om een extra datum te regelen. Het wordt een heel mooi feestje, wat we dankzij deze extra show met nóg meer mensen kunnen vieren.’’

