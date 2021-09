Biopic Whitney Houston komt rond kerst 2022 uit

De film I Wanna Dance With Somebody over het leven van Whitney Houston komt in december van 2022 uit. Dat heeft studio Sony gisteren bekendgemaakt.

De biopic wordt gemaakt met goedkeuring van de erfgenamen van de in 2012 overleden zangeres. Haar schoonzus Pat Houston, die de nalatenschap van Whitney beheert, is één van de producenten van I Wanna Dance With Somebody, vernoemd naar de hit van de zangeres uit 1987.

Houston wordt in de film gespeeld door de Britse actrice Naomi Ackie, die eerder onder meer te zien was in Star Wars: Rise of Skywalker en de serie The End of the F***ing World.

Whitney Houston was een van de succesvolste zangeressen aller tijden en won tijdens haar carrière onder meer acht Grammy’s. Wereldwijd verkocht ze meer dan 200 miljoen albums en scoorde ze hits als I Wanna Dance With Somebody, I Will Always Love You en How Will I Know.

