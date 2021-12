Bioscoopfilm over Louis van Gaal in de maak

Mel C: Spice Girls in gesprek over nieuwe concert­reeks

De Spice Girls zouden het wel zien zitten om opnieuw op te gaan treden en hebben het daar volgens bandlid Mel C geregeld over. Dat vertelde ‘Sporty Spice’ tijdens een bezoek aan The Ellen DeGeneres Show, die gepresenteerd werd door gastpresentator Howie Mandel. Volgens Mel C, wiens volledige naam Melanie Chisholm is, gaat het om een concertreeks in de Verenigde Staten.

