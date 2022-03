Birgit voelt zich een stuk minder politieagent en glamoureus wakker worden met Suzan & Freek

update Binnen anderhalf uur uitver­kocht; The Streamers geven drie shows in Olympisch Stadion

The Streamers geven drie concerten in het Olympisch Stadion. De kaartjes waren vandaag binnen anderhalf uur uitverkocht. Er kunnen op vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 september per show 30.000 mensen bij zijn in Amsterdam.

11:43