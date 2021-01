Birgit zocht ‘Thelma & Louise-gevoel’ en vroeg Kim als partner in crime voor Hunted VIPS

Nee, paniek was er niet bij Birgit Schuurman toen in maart 2020 bijna alles in Nederland op slot ging. Ze is als zelfstandige gewend om verschillende ballen hoog te houden. Het inspreekwerk voor tekenfilms, commercials en audioboeken liep gewoon door. ,,Ik krijg wel eens de vraag of ik me niet beter alleen op muziek óf acteren zou moeten richten, omdat ik zoveel verschillende dingen doe. Maar voor mij hoort het allemaal bij elkaar en in deze gekke tijd is het fijn dat ik van zoveel markten thuis ben.''