Bizar debuut Sarah Chronis in GTST goed voor bijna miljoen kijkers

Verdachte van overval vader Nicolette van Dam langer vast

5 april De zeventienjarige jongen die wordt verdacht van diefstal met geweld in Amsterdam-Zuid, waarvan de vader van Nicolette van Dam het slachtoffer was, blijft tot begin mei vastzitten. Zijn gevangenhouding is verlengd met dertig dagen, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zitten er vier verdachten vast.