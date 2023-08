‘Bizarre vergissing’: foto van Ernst (van Bobbie) per ongeluk geplaatst bij overlijden Rob Fruithof

‘Acteur/presentator Rob Fruithof en ik worden vaak voor elkaar aangezien’, schrijft Van Trommel op zijn Instagram-pagina. ,’We lijken ook echt op elkaar. Rob en ik vonden dat zelf ook en spraken daar wel eens samen over. Vandaag is naar buitengekomen dat Rob is overleden. RTL Boulevard liet bij het item over dit onderwerp niet de foto van Rob zien, maar mijn foto. Een bizarre vergissing. We wensen de familie en vrienden van Rob sterkte met het verlies.’

Fruithof was vooral bekend als presentator van het tv-spelletje Waku Waku, een quiz over dieren en natuur waar bekende Nederlandse aan meededen. Ook was Fruithof actief bij de TROS als presentator van Te land, ter zee en in de lucht. Als acteur had hij kleine rollen in onder meer Onderweg naar morgen en de Amerikaanse serie Black Nails.